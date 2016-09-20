PASHA Bank выпускает облигации

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) утвердила проспект базовой эмиссии ОАО PASHA Bank, включающей 500 тыс. бездокументарных, необеспеченных облигаций номиналом 100 манатов.

Об этом сообщили Report в Палате.

В случае продажи облигаций в полном объеме обязательства PASHA Bank увеличатся на 50 млн. манатов.

ОАО PASHA Bank основан в 2007 году. Уставный капитал банка составляет 333 млн. манатов. Эта сумма сложилась на основе 10 тыс. акций номиналом 33 300 манатов. Акционерами банка являются ООО PASHA Holding (60%), ООО Ador (30%), Ариф Пашаев (10%).