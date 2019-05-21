В 2018 году Pasha Bank впервые в Азербайджане подписал договор о синдикации на 13,5 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления PASHA Bank Талех Казымов на пресс-конференции о финансовых результатах банка за 2018 год.

"Участниками синдиката являются зарубежные банки и страховые компании. Мы намерены развивать деятельность по этому финансовому индикатору в этом году", - сказал Казымов.

Напомним, PASHA Bank был создан в 2007 году. Его уставный капитал составляет 333 млн манатов. PASHA Holding владеет 60% акций банка, 30% принадлежит ООО Ador, а 10% - Арифу Пашаеву.