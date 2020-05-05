​PASHA Bank увеличит прибыль

В этом году мы планируем довести наш кредитный портфель до 2,2 млрд манатов. В прошлом году этот показатель составил 1,8 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ОАО PASHA Bank Талех Кязимов.

По словам Кязимова, банк также намерен увеличить прибыль: "Мы намерены довести чистую прибыль до 80-85 млн манатов".

Председатель PASHA Bank отметил, что банки сыграют очень большую роль в посткарантинный период, когда бизнес возобновит свою деятельность: "Их необходимо будет обеспечить оборотными средствами".

Согласно финансовой отчетности группы PASHA Bank, утвержденной аудиторской компанией Ernst&Young, группа PASHA Bank завершила 2019 год с чистой прибылью 77,09 млн манатов. По сравнению с 2018 годом чистая прибыль группы выросла на 3,04 млн манатов или на 4,1% (74,05 млн манатов в 2018 году).

В прошлом году совокупные активы группы PASHA Bank возросли на 231,07 млн манатов и достигли 5,44 млрд манатов. Выданные клиентам кредиты увеличились на 565,4 млн манатов – до 2,3 млрд манатов.