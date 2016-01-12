​Pasha Bank установил лимит на снятие иностранной валюты в банкоматах

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ ОАО Pasha Bank пересмотрело условия конвертации валюты при операциях с платежными картами в связи с изменениями курса на валютном рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, при операциях в Азербайджане и за рубежом по манатным карточным счетам за конвертацию валюты применяется комиссия в размере 4%. Комиссия за конвертацию валюты по карточным счетам в иностранной валюте сохранена на уровне 0,5%. При операциях с мультивалютными картами со счетов в различных иностранных валютах взимается комиссия в размере 0,5%, при платежах или обналичивании иностранной валюты с манатного счета комиссионные расходы составляют 4%. Кроме того, установлен дневной лимит в размере 200 USD/EUR/GBP на снятие наличных денег в банкоматах на территории Азербайджана.

При операциях с платежными картами соответствующая комиссия за конвертацию взимается в соответствии с установленным Центробанком Азербайджана курсом (на день списания средств). С учетом рисков, связанных с изменениями валютных курсов, и размеров комиссии за конвертацию, PashaBank рекомендует клиентам не проводить требующие валютной конвертации операции.

"Для проведения операций в какой-либо валюте рекомендуется использовать карты в той же валюте. При совершении сделок с мультивалютными картами необходимо учитывать основную валюту карточного счета и наличие средств на валютных субсчетах. Эти рекомендации позволят клиентам избежать возможных убытков", - сообщили в банке.