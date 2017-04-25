PASHA Bank разрабатывает новую стратегию

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ ОАО PASHA Bank приступил к подготовке новой стратегии, охватывающей период 2018-2020 гг. Основная цель заключается в укреплении позиций банка в сфере корпоративного банкинга.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления банка Талех Казымов на сегодняшней пресс-конференции.

Он также отметил, что рыночная доля кредитного портфеля банка достигла 5,5% в 2016 году: "Мы намерены и в дальнейшем укрепить свои позиции в этой области и увеличить свою долю".