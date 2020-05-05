Азербайджанский PASHA Bank ожидает в 2020 году роста прибыли

В 2020 году ОАО PASHA Bank планирует довести свой кредитный портфель до 2,2 млрд манатов против 1,8 млрд манатов по итогам прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления PASHA Bank Талех Кязимов.

По словам Кязимова, банк также намерен увеличить прибыль: "Мы намерены довести чистую прибыль до 80-85 млн манатов".

Председатель PASHA Bank считает, что в посткарантинный период, то есть после возобновления субъектами бизнеса своей деятельности роль банковского сектора возрастет: "Их необходимо будет обеспечить оборотными средствами и банки должны поддержать компании".

Согласно финансовой отчетности группы PASHA Bank, утвержденной аудиторской компанией Ernst&Young, группа PASHA Bank завершила 2019 год с чистой прибылью 77,09 млн манатов. По сравнению с 2018 годом чистая прибыль группы выросла на 3,04 млн манатов или на 4,1% (74,05 млн манатов в 2018 году).

В прошлом году совокупные активы группы PASHA Bank возросли на 231,07 млн манатов и достигли 5,44 млрд манатов. Выданные клиентам кредиты увеличились на 565,4 млн манатов – до 2,3 млрд манатов.