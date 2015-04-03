​PASHA Bank: Фарид Ахундов продолжает работать в банке

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ ОАО PASHA Bank Азербайджана опровергло распространенное в некоторых СМИ сообщение о том, что Фарид Ахундов покинул пост председателя правления банка. Как сообщили Report в пресс-службе банка, Фарид Ахундов продолжает работать на этой должности.

Отметим, что вчера некоторые СМИ распространили информацию о том, что председатель правления PASHA Bank Фарид Ахундов назначен председателем правления Международного банка Азербайджана (МБА). Хотя на общем собрании акционеров МБА прошла информация об этом назначении, однако на прошедшем вчера заседании этот вопрос не был включен в повестку дня.

Согласно распространенной ЦБА информации, 2 апреля состоялось общее собрание акционеров Международного банка Азербайджана. На заседании Наблюдательного совета банка 18 марта 2015 года было принято заявление об отставке председателя правления банка Джахангира Гаджиева, и решением общего собрания акционеров банка он по состоянию здоровья был отстранен от должности. На данный момент обязанности председателя исполняет первый заместитель Эмиль Мустафаев.

Отметим, что в местной прессе также была опубликована информация о том, что на пост председателя правления PASHA Bank вместо Фарида Ахундова назначен исполнительный директор Unibank Джалал Гасымов. Хотя в Unibank подтвердили, что Дж.Гасымов покинул пост, однако не имеют информации о его новом назначении. На место Дж.Гасымова назначен первый заместитель исполнительного директора Халид Ахадов.