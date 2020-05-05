​PASHA Bank дал совет предпринимателям

"Если бизнес не возобновит свою работу, то поток денег в банковский сектор сократится. Но мы ожидаем, что Центральный банк поддержит ликвидность банков".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ОАО PASHA Bank Талех Кязимов.

Кязимов не стал комментировать вопрос возможной потери предпринимателями своих средств на текущих счетах закрытых банков и, как следствие, подрыв доверия к банковскому сектору, посоветовав предпринимателям при выборе банков для сотрудничества ориентироваться не только на тарифы, но ознакомиться прежде с их финансовыми показателями.

Напомним, что решением правления ЦБА от 27 апреля действие лицензии Atabank və Amrah Bank было приостановлено.