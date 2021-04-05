PASHA Bank будет финансировать восстановительные процессы в Карабахе

Турецкие компании уже будут участвовать в строительстве дороги Физули-Шуша протяженностью 100 километров и аэропорта Физули

Освобожденные от оккупации спустя 30 лет территории Азербайджана будут полностью восстановлены, и компании-подрядчики Турции сыграют ведущую роль в этом.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом рассказал гендиректор PASHA Yatırım Bankası A.Ş., дочерней компании PASHA Bank в Турции, Дженк Эйнехан.

По его словам, азербайджанская сторона намерена работать с турецкими компаниями-подрядчиками, которые имеют значительный опыт.

Эйнехан отметил, что 1,5 млн азербайджанцев вернутся в свои дома: "Эти проекты охватят инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, образование и здравоохранение. В настоящее время Азербайджан выделил 2,2 млрд манатов (1,3 млрд долларов США) на восстановление этого региона. Ожидается, что в ближайшие годы этот бюджет будет увеличен до десятков миллиардов долларов США".

Он сказал, что турецкие компании уже будут участвовать в строительстве дороги Физули-Шуша протяженностью 100 километров и аэропорта Физули: "PASHA Bank также будет финансировать процесс восстановления".

Турецкий бизнесмен подчеркнул, что согласно достигнутой после победы договоренности, торговые пути в Китай оживятся: "Мы считаем, что это окажет большее влияние на развитие экономического и стратегического сотрудничества между двумя странами и будущее региона".