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PAŞA Holding увеличил долю в Kapital Bank

PAŞA Holding увеличил долю в Kapital Bank ООО PAŞA Holding увеличило долю в ОАО Kapital Bank с 79,55% до 81,08%.
Финансы
9 января 2023 г. 11:05
PAŞA Holding увеличил долю в Kapital Bank

ООО PAŞA Holding увеличило долю в ОАО Kapital Bank с 79,55% до 81,08%.

Как сообщает Report, уставный капитал банка был увеличен на 20 млн манатов или 8,1 % с 245,85 млн манатов до 265,85 млн манатов.

Так, холдинг приобрел 1 612 129 из 1 614 205 новых акций номинальной стоимостью 12,39 манатов, выпущенных в обращение для увеличения капитала. Тем самым, количество ценных бумаг, контролируемых группой компаний, выросло с 15 785 289 до 17 397 418. Другие юридические и физические лица приобрели 2 076 акций, доведя их количество с 4 057 326 до 4 059 402.

Kapital Bank был учрежден в 2006 году.

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Версия на азербайджанском языке “PAŞA Holdinq” “Kapital Bank”dakı payını artırıb

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