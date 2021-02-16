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Партиям в Азербайджане выделено первое финансирование из бюджета на 2021 год

Партиям в Азербайджане выделено первое финансирование из бюджета на 2021 год Выделение средств осуществляется в соответствии со статьей 17-1 закона "О политических партиях"
Финансы
16 февраля 2021 г. 12:39
Партиям в Азербайджане выделено первое финансирование из бюджета на 2021 год

В государственном бюджете Азербайджана на 2021 год для оказания финансовой помощи политическим партиям предусмотрено 4 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

По информации, за первый квартал года 10 политическим партиям - Партии "Ени Азербайджан", Партии гражданской солидарности, Партии "Ана Вэтэн", Партии демократических реформ, Партии демократического просвещения Азербайджана, Партии Народного фронта Азербайджана, Партии Великого созидания, Партии "Единство", Партии "Республиканская альтернатива" и Партии Национальный фронт были выплачены средства в сумме 857,5 тыс. манатов.

Выделение средств осуществляется в соответствии со статьей 17-1 закона "О политических партиях".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu il dövlət büdcəsindən siyasi partiyalara ilk vəsait ayrılıb

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