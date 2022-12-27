Парламенту представят правовую базу инвестдеятельности Госфонда соцзащиты

Законопроект, определяющий основы инвестиционной деятельности Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения, будет представлен на обсуждение в весеннюю сессию Милли Меджлиса.

Законопроект, определяющий основы инвестиционной деятельности Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения, будет представлен на обсуждение в весеннюю сессию Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев в ходе обсуждения предлагаемых поправок в закон ”О трудовых пенсиях“ на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"В течение двух лет в ходе обсуждения государственного бюджета и бюджета ГФСЗ мы поднимаем вопрос о переводе его свободных средств в управляемый капитал. Министерство труда и социальной защиты населения уже дало свое согласие", - сказал М.Гулиев.