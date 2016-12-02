Парламентские комитеты продолжают обсуждение пакета бюджета

Баку. 2 декабря.REPORT.AZ/ На сегодняшнем совместном заседании парламентских комитетов по правам человека, делам молодежи и спорта, международным отношениям и межпарламентским связям, вопросам правовой политики и градостроительства, региональным вопросам вынесен на обсуждение пакет бюджета на 2017 год.

Как сообщает Report, входящие в пакет бюджета проекты представляет министр финансов Самир Шарифов.

Отметим, что если комитеты утвердят проекты, 6, 7 и 8 декабря они будут вынесены на обсуждение пленарного заседания парламента.