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    Парламентские комитеты продолжают обсуждение пакета бюджета

    Сегодня проходит заседание еще пяти комитетов Милли Меджлиса

    Баку. 2 декабря.REPORT.AZ/ На сегодняшнем совместном заседании парламентских комитетов по правам человека, делам молодежи и спорта, международным отношениям и межпарламентским связям, вопросам правовой политики и градостроительства, региональным вопросам вынесен на обсуждение пакет бюджета на 2017 год.

    Как сообщает Report, входящие в пакет бюджета проекты представляет министр финансов Самир Шарифов.

    Отметим, что если комитеты утвердят проекты, 6, 7 и 8 декабря они будут вынесены на обсуждение пленарного заседания парламента. 

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