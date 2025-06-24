Парламент утвердил создание единой информационной системы муниципалитетов

Парламент утвердил создание единой информационной системы муниципалитетов

Парламент Азербайджана в третьем чтении принял законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, а также в законы "О статусе муниципалитетов", "Об основах финансов муниципалитетов", "Об управлении муниципальными землями", "О местных (муниципальных) налогах и платежах" и "Об утверждении Положения о налоговой службе муниципалитетов".

Как сообщает Report, поправки предусматривают создание единой государственной информационной системы муниципалитетов.

Круг сведений, получаемых на основе запроса из этой системы и передаваемых в указанную информационную систему, определяется органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Необходимые расходы на формирование, ведение, интеграцию и архивирование единой информационной системы муниципалитетов финансируются за счет доходов местного бюджета в размере, определенном положением об этой системе.

В законопроекте подчеркивается, что до 1 января 2027 года муниципалитеты будут предоставлять налогоплательщикам уведомления об уплате налога как в электронной, так и в бумажной форме.