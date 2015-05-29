​Парламент утвердил исполнение госбюджета за прошлый год

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на последнем заседании весенней сессии Милли Меджлиса было обсуждено и утверждено исполнение государственного бюджета за прошлый год. Как сообщает Report, госбюджет 2014 года исполнен с дефицитом в 308,4 млн. манатов, на 1 января 2015 года остаток средств на едином казначейском счете госбюджета составил 1,7 млрд. манатов.

В проекте отмечается, что остаток на едином казначейском счете, возникший в результате исполнения госбюджета 2014 года, будет направлен на финансирование дефицита бюджета на 2015 год и погашение возможных расходов на обслуживание государственного долга.

Доходы госбюджета за 2014 год исполнены на 100,1%, или же 18,401 млрд. манатов, расходы - на 93,3%, или же 18,709 млрд. манатов. В прошлом году оборонные расходы составили 1,5 млрд., а расходы на образование - 1,554 млрд. манатов.

Министр финансов Самир Шарифов отметил, что доходы совокупного бюджета исполнены на 105%, расходы - на 86,7%. Таким образом, доходы совокупного бюджета составили 23,1 млрд. манатов, расходы - 21,4 млрд. манатов.

По словам министра, хотя в совокупном бюджете прогнозировался дефицит в размере 2,5 млрд. манатов, в противовес этому, в бюджете образовался профицит в размере 1,7 млрд. манатов.

Министр также сообщил, что из Госнефтефонда осуществлен трансферт средств в прогнозируемом объеме, то есть 9,337 млрд. манатов. По его словам, объемы трансферта из фонда в госбюджет постепенно сокращаются, что связано с проводимой экономической политикой. Этот процесс будет продолжен и в 2015 году.

С.Шарифов отметил, что в 2014 году в стране наблюдалось экономическое развитие, и, несмотря на резкое снижение цен на основную экспортную продукцию, макроэкономическая устойчивость страны сохранилась.