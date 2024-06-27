Парламент Турции принял законопроект, регулирующий криптовалютные операции

Парламент Турции принял законопроект, регулирующий нормы использования в республике криптовалюты и устанавливающий штрафы за нарушение правил обращения с ней, - от $7,5 тыс. до $182,6 тыс., а также лишение свободы на срок от трех до пяти лет для физически

Парламент Турции принял законопроект, регулирующий нормы использования в республике криптовалюты и устанавливающий штрафы за нарушение правил обращения с ней, - от $7,5 тыс. до $182,6 тыс., а также лишение свободы на срок от трех до пяти лет для физических лиц.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT, законопроект был направлен в парламент в мае правящей Партией справедливости и развития и подготовлен с учетом рекомендаций профильных ведомств, в частности департамента по регулированию финансовых рынков Турции.

Именно он, как следует из документа, будет выдавать лицензии в сферах разработки, применения и продажи блокчейн и аналогичных технологий, выпускать, распространять криптовалюту и торговать ей. Все переводы криптовалюты теперь будут регистрироваться.

Владельцами криптовалюты в Турции, отмечает телеканал, в настоящее время являются порядка 12 млн человек.