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Парламент Швейцарии отклонил пакет мер по спасению Credit Suisse на $120 млрд

Парламент Швейцарии отклонил пакет мер по спасению Credit Suisse на $120 млрд Парламент Швейцарии отклонил пакет мер по спасению банка Credit Suisse на 109 миллиардов швейцарских франков (120,87 миллиарда долларов).
Финансы
12 апреля 2023 г. 22:54
Парламент Швейцарии отклонил пакет мер по спасению Credit Suisse на $120 млрд

Парламент Швейцарии отклонил пакет мер по спасению банка Credit Suisse на 109 миллиардов швейцарских франков (120,87 миллиарда долларов).

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отказ парламентариев предоставить финансовые гарантии Credit Suisse, который давно испытывал трудности из-за нестабильного управления, не повлияет на его поглощение более крупным банком UBS. Правительство воспользовалось законом о чрезвычайном положении и приняло законопроект без одобрения законодательного органа.

Таким образом, сегодняшнее голосование в парламенте носило скорее формальный характер.

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что банкротство Credit Suisse имело бы катастрофические последствия как в Швейцарии, так и на международном уровне. Поэтому власти должны были вмешаться и поддержать стабильность банковской системы. Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер объяснила, что отказ в спасении банка подаст сигнал международному рынку, что финансовая система страны уже не так стабильна.

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