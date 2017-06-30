Парламент Азербайджана утвердил поправки в госбюджет - ОБНОВЛЕНО

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Первая новость опубликована в 12:51

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Милли Меджлисе обсужден проект поправок в госбюджет Азербайджана на 2017 год.

Как сообщает Report, доходы пересматриваемого госбюджета на 2017 год планируется увеличить на 511 млн манатов или 3,1% - до 16 766 млн манатов или 25,2% ожидаемого ВВП. Расходы госбюджета повысятся на 1 041 млн манатов или 6,2% и составят 17 941 млн манатов.

В рамках мер по оздоровлению ОАО "Международный банк Азербайджана" ожидается эмиссия евробондов в целях погашения переданных государству долгов на сумму 2 383,4 млн долларов. С этой целью верхний предел внешнего государственного заимствования будет увеличен на 4 млрд манатов или в 9 раз – до 4,5 млрд манатов в 2017 году.

В пересматриваемом госбюджете на 2017 год планируется увеличить дефицит госбюджета на 82,2% или 530 млн манатов – до 1 175 млн манатов, что равно 1,8% ожидаемого ВВП по итогам текущего года.

Доходы бюджета будут формироваться за счет перечисления в госбюджет 250 млн манатов из прибыли ЦБА, привлечения дополнительных 135 млн манатов по линии министерства налогов и 50 млн манатов по линии таможенного комитета и др. источников.

Растущие доходы бюджета будут направлены на мероприятия социального характера и смягчение проблем банковского сектора. Особое место занимают расходы в размере 250 млн манатов на покрытие убытков Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) из-за ценовой разницы на газ, 546 млн манатов – на увеличение уставного капитала Фонда страхования вкладов для выплаты вкладчикам 11 закрытых банков и пр.

Отметим, что после внесения поправок доходы сводного бюджета увеличатся на 2 820,2 млн манатов или 14,1% и составят 22 840,9 млн манатов. Расходы сводного бюджета планируется увеличить на 1 051,0 млн манатов или 3,7% - до 29 818,2 млн манатов.

Поправки в государственный и сводный бюджеты утверждены после обсуждений.