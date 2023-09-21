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Парламент Грузии избрал новых членов Совета Нацбанка

Парламент Грузии избрал новых членов Совета Нацбанка Депутаты парламента Грузии избрали кандидатуры бывшего депутата от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Нану Кеинишвили и экс-главу Фонда развития Тбилиси Теймураза Хомерики, представленных президентом Грузии, членами Совета Нацбанк
Финансы
21 сентября 2023 г. 17:23
Парламент Грузии избрал новых членов Совета Нацбанка

Депутаты парламента Грузии избрали кандидатуры бывшего депутата от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Нану Кеинишвили и экс-главу Фонда развития Тбилиси Теймураза Хомерики, представленных президентом Грузии, членами Совета Нацбанка, несмотря на то, их кандидатуры провалили на комитетском слушании.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

До вчерашнего дня в Совете было семь членов вместо девяти. Для заполнения вакантных мест 14 сентября президент Саломе Зурабишвили представила кандидатуры Кеинишвили и Хомерики. Но накануне сразу трое вице-президентов, а также советник главы регулятора заявили об отставке из-за решения Нацбанка отменить заморозку счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США. В итоге в Совете Нацбанка вновь семь членов.

За новых членов Совета Нацбанка проголосовали на пленарном заседании парламента. За Кеинишвили единогласно проголосовали 84 депутата, а за Хомерики 82, против - ни одного.

Примечательно, что до проведения голосования ни Кеинишвили, ни Хомерики не явились на комитетские слушания финансово-бюджетного комитета, и комитета по отраслевой экономике и экономической политике. Как заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе на заседании, Зурабишвили решила отозвать этих кандидатов, пока ее призыв к и. о. главы регулятора Натии Турнава не будет исполнен, и она не уйдет в отставку.

В ответ на это депутаты от правящей партии заявили, что процедуры отзыва кандидатов на вакантные места в Совете Нацбанка не существует и провалили голосование.

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