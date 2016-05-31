​Парламент Азербайджана завершил обсуждение законопроекта об исполнении госбюджета за прошлый год

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсужден законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2015 год".

Как сообщает Report, председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде заявил, что негативное воздействие на экономику снижения цен на нефть более чем в три раза сведено к минимуму: "Экономическое развитие в 2015 году само по себе уже является достижением. Прогноз по налоговым и таможенным поступлениям в 2015 году перевыполнен. Прогнозы по доходам бюджета в результате реформ налогово-таможенной системы также успешно выполнены".

"Расходы на оборону не сократились. Удельный вес расходов на образование, здравоохранение, культуру вырос. За последние 5 лет на развитие аграрного сектора выделено 2,5 млрд. манатов", - отметил депутат.

По словам З.Самедзаде, пока что средства Госнефтефонда являются основным источником дохода госбюджета: "В 2013 году трансферт составил 11,3 млрд. манатов, в 2015 году - 8 млрд. манатов".

"Дефицит бюджета за последние 10 лет не превысил прогноз, что является результатом продуманной бюджетной политики", - отметил председатель Комитета.

Отметим, что после обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.