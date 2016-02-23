​Парламент Азербайджана утвердил поправки в госбюджет - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 14:15

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Милли Меджлис Азербайджана на сегодняшнем пленарном заседании утвердил поправки в государственный бюджет на 2016 год.

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Как сообщает Report, уточненные доходы госбюджета на 2016 год утверждены в объеме 16 822,0 млн. манатов, что на 2 256,0 млн. манатов или 15,5% больше, чем в первоначальном варианте, и на 334,8 млн. манатов или 2,0% по сравнению с выполнением бюджета на 2015 год.

В структуре бюджетных доходов на долю трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) приходится 45,3% или 7 615,0 млн. манатов, поступлений по линии министерства налогов - 41,7% или 7 010 млн. манатов, поступлений по линии Государственного таможенного комитета - 10,7% или 1 810,0 млн. манатов, прочих поступлений - 2,3% или 387,0 млн. манатов.

Сумма трансферта из ГНФАР в манатном выражении превысила утвержденную сумму на 26,9% или 1 615,0 млн. манатов, в долларах США трансферт сократился на 1 000,0 млн. долларов.

В структуре бюджетных поступлений доходы от ненефтяного сектора предусмотрены в объеме 7 597 млн. манатов или 45,2%, что на 659,2млн. манатов или 4,8 процентных пункта больше по сравнению с выполнением бюджета на 2015 год.

По линии министерства налогов прогнозируются поступления в госбюджет в объеме 7 010 млн. манатов. Это на 408,0 млн. манатов или 6,2% больше первоначального прогноза на 2016 год. Среди прогнозируемых поступлений 1 610,0 млн. манатов или 23,0% приходится на нефтяной сектор, 5 400,0 млн. манатов или 77,0% - ненефтяной сектор.

По линии Государственного таможенного комитета в уточненный госбюджет прогнозируются поступления на сумму 1 810 млн. манатов, что на 220 млн. манатов или 13,8% больше, чем в ранее утвержденном бюджете. Поступления по другим доходам прогнозируются в объеме 75 млн. манатов.

Отметим, что при расчете уточненного государственного и сводного бюджетов заложена базовая цена на сырую нефть в размере 25 долларов/баррель.

Расходная часть государственного бюджета на текущий год составит 18 495,0 млн. манатов, что на 13,7% больше расходов ранее утвержденного бюджета на 2016 год.

На финансирование различных социальных мероприятий в уточненном госбюджете предусмотрены дополнительные расходы на сумму 1 290 млн. манатов, тем самым удельный вес социально ориентированных расходов госбюджета вырастет на 1,7 процентных пункта и составит 37,8%.

В структуре бюджетных расходов текущие расходы составят 65,5% или 12 105,6 млн. манатов, 24,9% или 4 614,3 млн. манатов - капитальные расходы, 9,6% или 1 775,1 млн. манатов - расходы на обслуживание государственного долга. Верхний предел дефицита бюджета составит 1 673,0 млн. манатов.

Расходы на оборонупрогнозируются в объеме 2 228,835 млн. манатов.

В итоге, доходы сводного бюджета утверждены в объеме 15 738,6 млн. манатов, расходы - 24 566,6 млн. манатов.

С учетом поправок дефицит сводного бюджета составит 8 828,0 млн. манатов, дефицит сводного бюджета без учетов доходов Госнефтефонда - 12 309,3 млн. манатов.