Парламент Азербайджана утвердил исполнение госбюджета за 2016 год

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В настоящее время продолжается исполнение госбюджета на 2017 год, предпринимаются важные меры по снижению зависимости от нефти. Разрабатывается стратегия по новым фискальным правилам и управлению государственным долгом.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта об исполнении госбюджета за 2016 год на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

С. Шарифов отметил, что, несмотря на тяжелый год, в прошлом году реализованы заложенные в госбюджете важные социальные задачи: "Экономика адаптировалась к новым реалиям. Это относится как к государственным, так и частным субъектам".

По его словам, неисполнение прогнозного показателя по дивидендам связано с потерями финансового сектора: "Прошлый год стал тяжелым для банковского сектора. Имелись потери вследствие девальвации, поэтому выплаты дивидендов сократились".

Министр добавил, что в госбюджет на этот год заложены задачи, связанные с бюджетной приватизацией: "Но мы должны принимать во внимание проблемы в социальной сфере. Приняты решения о некоторых мерах в секторе здравоохранения. В этой области имеется большое количество рабочей силы. К приватизации этой сферы следует подходить более осторожно".

С. Шарифов коснулся успешной реализации проекта по обязательному медицинскому страхованию в Мингячевире и Евлахе, отметив, что проект поэтапно охватит и другие регионы.

Министр также затронул вопрос о выделении средств политическим партиям. По его словам, деньги выделены в соответствии с законодательством и тут нет никаких проблем.

По итогам заседания утвержден законопроект об исполнении госбюджета за 2016 год.