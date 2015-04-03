​Парламент Азербайджана утвердил Эльмана Рустамова членом Правления Центрального банка

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ По итогам обсуждения на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов вновь утвержден членом Правления ЦБА.

Как сообщает Report, кандидатура Э.Рустамова уже в 5-й раз предлагается президентом.

Напомним, что Э.Рустамов в декабре 1992 года был назначен первым заместителем председателя Правления Национального банка Азербайджана, в январе 1995 года распоряжением президента был утвержден на пост председателя Правления Национального банка Азербайджана.

В апреле 2000 года он был утвержден председателем Правления Национального банка Азербайджана на второй срок, в 2005 году - на третий срок. Он также является председателем Всемирного банка по Азербайджану.

Э.Рустамов в 1973 году с отличием окончил Азербайджанский институт народного хозяйства им. Д.Буньядзаде по специальности "Планирование народного хозяйства". С 1986 года - кандидат наук, в 1990-1992 годах учился в докторантуре в Москве.

В 2011 году в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова получил степень доктора экономических наук по специальности "Мировая экономика". Является автором многочисленных статей и изданий по экономике, финансам и банковской деятельности.

В 2012 году был удостоен ордена "Шохрат" за вклад в развитие банковского дела в Азербайджане.

Кроме того, на заседании Хагани Абдуллаев также был утвержден членом Правления ЦБА.