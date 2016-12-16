Парламент Азербайджана утвердил бюджетный пакет на 2017 год

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса путем голосования был утвержден законопроект государственного бюджета Азербайджана на 2017-й год.

Как сообщает Report, министр финансов Самир Шарифов отметил, что были проанализированы предложения, выдвинутые в ходе обсуждения в ММ законопроекта государственного бюджета на 2017-й год и законопроекта обзорного бюджета на предстоящие 3 года, рассмотрено повышение расходов на некоторые мероприятия с учетом сохранения макроэкономической стабильности.

"Учтены предложения в связи с повышением расходов на культуру, предусмотрено выделение дополнительных 3 млн манатов. Помимо этого, предусмотрено повышение расходов на содержание ММ на 850 тыс. манатов. Предложено сохранение средств Фонда молодежи на уровне текущего года", - отметил министр.

Напомним, что на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса путем голосования были утверждены и другие вопросы, входящие в пакет госбюджета на 2017 год - законопроекты "О госбюджете на 2017 год", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2017 год", "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2017 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики на 2017 год”, сметы расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты на 2017 год.

Прибыль и расходы на 2017-й год бюджета Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики при министерстве труда и социальной защиты прогнозируются в размере 3 400,0 млн манатов.

Прожиточный минимум в Азербайджане в следующем году составит 155 манатов, критерий нуждаемости - 116 манатов.

В следующем году предусмотрено выделение 3,812 млн манатов для Счетной палаты, что больше на 0,8% по сравнению с прошлым годом.

В 2017 году на содержание Милли Меджлиса и Аппарата предусмотрено выделение 23 089 714 манатов, что по сравнению с 2016 годом больше на 394 784 маната или 1,74%.

Трансферты ГНФАР в госбюджете предусмотрены в размере 6,1 млрд манатов, что по сравнению с прогнозом на 2016 год меньше на 1,515 млрд манатов или 19,9%.

В госбюджете на следующий год стоимость экспорта нефти при подсчете прибыли предусмотрена на уровне 40 долларов/баррель.