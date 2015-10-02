Парламент Азербайджана провел первичные обсуждения по пакету бюджета на 2016 год

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане продолжатся меры по ограничению государственного финансирования во многих сферах за счет стимулирования частных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса в ходе обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2016 год.

Министр отметил, что в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2016 год доходы прогнозируются в объеме 25,2% от валового внутреннего продукта или 14,566 млрд. манатов, расходы - в объеме 28,2% от ВВП или 16,264 млрд. манатов. По сравнению с соответствующими прогнозами на 2015 год доходы бюджета на будущий год сократились на 25,1%, расходы - на 22,9%.

Дефицит бюджета прогнозируется в объеме 1,698 млрд. манатов, что на 2,17% больше прогноза на 2015 год.

Отметим, что хотя оборонные расходы на 2015 год прогнозировались в объеме 1 778,5 млн. манатов, к концу года ожидается исполнение прогноза в объеме 1 760 млн. манатов.

Наряду с этим, в государственном и сводном бюджете на 2016 год стоимость сырой нефти заложена на уровне 50 долларов/баррель, среднегодовой курс доллара США - на уровне 1,05 AZN/USD.

Отметим, что доходы сводного бюджета на 2016 год прогнозируются в объеме 16,720 млрд. манатов или на 19,3% меньше, чем в текущем году, расходы - в объеме 19,907 млрд. манатов или на 23,2% меньше по сравнению с текущим годом.

В будущем году по линии министерства налогов в госбюджет прогнозируются поступления на сумму 6 602 млн. манатов, что на 510 млн. манатов или 7,2% меньше по сравнению с 2015 годом. Из них 4 812 млн. манатов или 72,9% приходятся на долю ненефтяного сектора, 1 790 млн. манатов или 27,1% - нефтяного сектора.

По линии Государственного таможенного комитета прогнозируются поступления в объеме 1 590 млн. манатов или 10,9% госбюджета, что равно уровню 2015 года. Поступления Госкомитета в ненефтяном ВВП составят 3,8%.

Расходы на образование в бюджете на будущий год прогнозируются в объеме 1 714 млн. манатов, что на 0,1% больше прогноза на 2015 год. Расходы на науку сократились на 12,5% - до 131,7 млн. манатов, на здравоохранение - на 4,2% - до 744,9 млн. манатов, социальную защиту и соцобеспечение - на 7,1% - до 1 897 млн. манатов.

В проекте на будущий год на расширение социальной ипотеки Ипотечному фонду выделено 50 млн. манатов, что равно уровню 2015 года.

С.Шарифов отметил, что приоритетным вопросом является расширение социальных программ, финансового обеспечения оборонной способности и пенсионной устойчивости.

По его словам, в бюджете будущего года увеличены текущие расходы и расходы на обслуживание государственного долга, сокращены капитальные расходы. Так, текущие расходы увеличены на 11%, капитальные сокращены на 18%.

В заключение законопроект был рекомендован на пленарное заседание парламента.