О нас

Парламент Азербайджана обсуждает исполнение госбюджета на 2024 год

Парламент Азербайджана обсуждает исполнение госбюджета на 2024 год Началось заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Финансы
27 мая 2025 г. 10:03
Парламент Азербайджана обсуждает исполнение госбюджета на 2024 год

Началось заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как сообщает Report, на заседании обсуждается законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Документ поступил в парламент на прошлой неделе.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2024 год составили 37 млрд 161,8 млн манатов (рост на 5,5% по сравнению с 2023 годом), превысив план доходов на 2,1%.

Расходы государственного бюджета составили 37 млрд 713,6 млн манатов (рост 3,4%), прогноз выполнен на 94,9%.

Дефицит государственного бюджета на 2024 год составил 551,8 млн манатов или 0,4% ВВП.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani parliament discusses budget execution
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan parlamenti büdcənin icrasını müzakirə edir

Самое читаемое

Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
21 мая 2025 г. 23:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi