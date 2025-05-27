Парламент Азербайджана обсуждает исполнение госбюджета на 2024 год

Началось заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Началось заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как сообщает Report, на заседании обсуждается законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Документ поступил в парламент на прошлой неделе.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2024 год составили 37 млрд 161,8 млн манатов (рост на 5,5% по сравнению с 2023 годом), превысив план доходов на 2,1%.

Расходы государственного бюджета составили 37 млрд 713,6 млн манатов (рост 3,4%), прогноз выполнен на 94,9%.

Дефицит государственного бюджета на 2024 год составил 551,8 млн манатов или 0,4% ВВП.