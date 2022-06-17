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Парк высоких технологий НАНА завершил прошлый год с прибылью

Парк высоких технологий НАНА завершил прошлый год с прибылью ООО "Парк высоких технологий", принадлежащее Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), завершило 2021 год с прибылью в размере 47 тыс. манатов.
Финансы
17 июня 2022 г. 15:39
Парк высоких технологий НАНА завершил прошлый год с прибылью

ООО "Парк высоких технологий", принадлежащее Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), завершило 2021 год с прибылью в размере 47 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы ПВТ составили 707 тысяч манатов, а расходы - 660 тысяч манатов.

Парк не платил налог на прибыль.

На 1 января текущего года активы ПВТ составили 2,547 млн манатов, что на 26,3% больше показателя годом ранее. За отчетный период обязательства парка выросли в 2,7 раза - до 793 тыс. манатов, а балансовый капитал увеличился на 2,2% - до 1,754 млн манатов.

Напомним, что Парк высоких технологий был создан указом президента страны от 8 ноября 2016 года. Его уставный капитал составляет 35 тысяч манатов.

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Версия на азербайджанском языке AMEA-nın Yüksək Texnologiyalar Parkı ötən ili mənfəətlə başa vurub

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