Парк высоких технологий НАНА завершил прошлый год с прибылью

ООО "Парк высоких технологий", принадлежащее Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), завершило 2021 год с прибылью в размере 47 тыс. манатов.

ООО "Парк высоких технологий", принадлежащее Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), завершило 2021 год с прибылью в размере 47 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы ПВТ составили 707 тысяч манатов, а расходы - 660 тысяч манатов.

Парк не платил налог на прибыль.

На 1 января текущего года активы ПВТ составили 2,547 млн манатов, что на 26,3% больше показателя годом ранее. За отчетный период обязательства парка выросли в 2,7 раза - до 793 тыс. манатов, а балансовый капитал увеличился на 2,2% - до 1,754 млн манатов.

Напомним, что Парк высоких технологий был создан указом президента страны от 8 ноября 2016 года. Его уставный капитал составляет 35 тысяч манатов.