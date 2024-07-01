Парижская биржа открылась ростом котировок после первого тура парламентских выборов

Главный индекс Парижской биржи CAC40 на открытии вырос на 2,59% после первого тура внеочередных парламентских выборов во Франции.

Главный индекс Парижской биржи CAC40 на открытии вырос на 2,59% после первого тура внеочередных парламентских выборов во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

Как отметил эксперт финансовой группы IG France Александр Барадез, "рост котировок не стал неожиданностью, поскольку результаты первого тура совпали с прогнозами социологических служб".

По результатам первого тура внеочередных парламентских выборов правая партия "Национальное объединение" вышла вперед с 33% голосов. Левый альянс "Новый народный фронт" получил 28%, тогда как президентская коалиция "Вместе за республику" собрала 20% голосов.