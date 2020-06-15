BP спишет активы на сумму до 17,5 млрд долларов

Компания BP объявила о пересмотре в связи с пандемией своего плана стратегического развития.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", руководство компании ожидает, что кризис, вызванный распространением коронавируса в мире, будет иметь более значительные и длительные последствия, чем ожидалось изначально. В связи с этим компания намерена списать часть своих нематериальных активов. Сумма списаний по итогам второго квартала предположительно составит от 13 млрд до 17,5 млрд долларов США.

«Учитывая, что пандемия COVID-19 продолжается во втором квартале 2020 года, теперь BP полагает, что пандемия будет иметь более длительный эффект на глобальную экономику, с потенциально более низким спросом на энергию в течение длительного времени, - говорится в пресс-релизе компании. - Руководство BP также ожидает, что пандемия ускорит переход экономик и энергетических систем к низкому потреблению углеводородов».

BP также ожидает, что средняя цена на нефть в период с 2021 по 2050 год составит 55 долларов США за баррель.

Ранее BP сообщила о намерении сократить 10 тыс. сотрудников до конца текущего года. Это около 15% всего персонала компании.