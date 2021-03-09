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Пандемия отразилась на сотрудничестве Китая со странами вдоль "Пояса и пути"

Пандемия отразилась на сотрудничестве Китая со странами вдоль "Пояса и пути" В 2020 году товарооборот между Китаем и странами вдоль "Пояса и пути" вырос до 1,35 трлн долларов США
Финансы
9 марта 2021 г. 18:26
Пандемия отразилась на сотрудничестве Китая со странами вдоль Пояса и пути

На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и странами вдоль "Пояса и пути", такими как Россия и Казахстан, придало импульс находящейся в депрессии мировой экономике.

Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа. По словам исполнительного директора Центра исследования "Пояса и пути" Ланьчжоуского университета, профессора Чжу Юнбяо, пандемия не сдерживает решимость Китая "обнять" внешний мир.

Согласно данным министерства коммерции КНР, несмотря на пандемию, в 2020 году товарооборот между Китаем и странами вдоль "Пояса и пути" достиг 1,35 трлн долларов США, увеличившись на 0,7% по сравнению с 2019 годом, в то время как прямые нефинансовые инвестиции Китая в эти страны составили 17,79 млрд долларов США, увеличившись на 18,3% в годовом исчислении.

По мнению исполнительного директора Института финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете Ван Вэня, на фоне пандемии восстановление экономики Китая сыграло важную роль в стимулировании развития экономики стран вдоль "Пояса и пути".

Во время пандемии Китай поддерживает тесное сотрудничество со странами и регионами, расположенными вдоль "Пояса и пути". При этом также непрерывно расширяются сферы торгово-экономического сотрудничества и увеличивается масштаб торговли. По данным посольства Китая в Казахстане, торговый оборот между двумя странами подскочил с 368 млн долларов США в 1992 году до 21,43 млрд долларов США в 2020 году. Китай стал вторым по величине торговым партнером Казахстана.

Согласно данным, опубликованным в январе 2021 года Министерством коммерции КНР, в 2020 году товарооборот между Китаем и Россией составил 107,77 млрд долларов США. Таким образом, этот показатель третий год подряд превышал отметку в 100 млрд долларов США. По итогам прошлого года объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией достиг рекордного уровня в 5,55 млрд долларов США, в частности, импорт сельскохозяйственной продукции из России в прошлом году достиг 4,09 млрд долларов США, увеличившись на 13,7% в годовом исчислении.

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