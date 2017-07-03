Палата: Выплаты по зарубежным кредитам должны соответствовать условиям соглашений

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Счетная палата посчитала целесообразной приведение в соответствие с условиями соглашений выплаты по финансированию доли участия азербайджанской стороны по зарубежным кредитам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Палаты на проект поправок в закон о госбюджете за 2017 год.

Часть поправок в законопроекте связана с долей участия азербайджанской стороны по зарубежным кредитам. Согласно заключению Палаты, сумма в размере 144,1 млн манатов, первоначально утвержденная по 5 проектам в расходах госбюджета на 2017 год, увеличилась до 167,0 млн манатов. Также предложено выделить дополнительно 3,0 млн манатов по непредусмотренному первоначально одному проекту. Таким образом, долю участия азербайджанской стороны по зарубежным кредитам предложено увеличить на 170,0 млн манатов.