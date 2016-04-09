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    ​Палата: Реструктуризация долларовых кредитов запрещена

    Меры запрета распространяются на все виды потребительских кредитов

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками сделала дополнительное заявление по решению приостановить выдачу населению потребительских кредитов в иностранной валюте.

    Как сообщает Report, меры запрета распространяются на все виды потребительских кредитов: "Запрет распространяется также на реструктуризацию данных кредитов (изменение условий договора или оформление новых обязательств)".

    Отметим, что решением Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками с 5 апреля выдача населению потребительских кредитов в иностранной валюте приостановлена сроком на один месяц и в связи с этим направлены соответствующие указания кредитным организациям. 

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