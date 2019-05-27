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Палата: Прошлый год был удачным для рынка капитала в Азербайджане

Палата: Прошлый год был удачным для рынка капитала в Азербайджане
Объем рынка капитала в стране в прошлом году вырос на 56,2% - до 24,555 млн манатов
© Report

"2018 год стал удачным с позиции развития рынка ценных бумаг".

Как сообщает Report, об этом заявил и.о. председателя правления Палаты надзора за финансовоми рынками Ибрагим Алышов на мероприятии "Улучшение инфраструктуры рынка капитала в Азербайджане - перспективы развития" в Баку.

"Объем рынка капитала в стране в прошлом году вырос на 56,2% - до 24,555 млн манатов. Государственный рынок капитала увеличился в 2,2 раза, составив 13,341 млрд манатов. Объем операций репо - наиболее пассивного сегмента рынка - вырос почти в 12 раз, достигнув 612 млн манатов", - сказал он.

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