Палата представителей приняла неугодный Обаме проект бюджета

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Палата представителей конгресса США, где большинство принадлежит республиканцам, приняла проект бюджета, который, в частности, предусматривает увеличение военных расходов в 2016 году почти на 40 млрд. долларов, передает Reuters.
Республиканцы намерены в течение ближайших десяти лет сократить расходы на 5,3 трлн. долларов, в основном за счет социальных программ.
Проект был принят соотношением 226 против 197. Никто из демократов не голосовал за бюджет, в то время как против него выступили 14 республиканцев.
Бюджет принят палатой в целом. Затем статьи расходов предстоит детализировать применительно к отдельным ведомствам и программам, передает Associated Press.
Сенат, который также контролируют республиканцы, как ожидается, примет бюджетный план на следующей неделе.
Республиканцы подчеркивают долгосрочные экономические преимущества сбалансированного бюджета. В то же время демократы утверждают, что предложенный их соперниками план несправедливо ущемляет интересы среднего класса и бедных, не затрагивая выгодные налоговые льготы для корпораций и богатых.
Президент США Барак Обама, как ожидается, использует право вето. Белый Дом заявлял, что он против увеличения бюджета Пентагона за счет сокращения финансирования социальных программ, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.
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