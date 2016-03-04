​Палата по надзору за финансовыми рынками не будет получать поддержки от государства

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "Расходы на финансирование деятельности Палаты по надзору за финансовыми рынками не превысят 1% доналогоблагаемой прибыли участников рынка".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по ценным бумагам, глава рабочей группы по созданию Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы в своем выступлении на пленарном заседании парламента.

"Деятельность Палаты будет финансироваться за счет взносов субъектов надзора, а не государства или других источников", - отметил Р.Асланлы.

"Мы определили некоторые принципы формирования бюджета Палаты. Три четверти расходов Палаты должны направляться на заработные платы и равнозначные расходы. То есть бюджет должен быть направлен на формирование ресурсов, а не на повышение технических расходов", - добавил глава ГКЦБ.