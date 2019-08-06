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Палата по надзору за финансовыми рынками стала членом Базельской консультативной группы

Палата по надзору за финансовыми рынками стала членом группы

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (ПНФР) избрана членом Базельской консультативной группы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Базельский комитет по банковскому надзору основан в Базеле в 1974 году президентами центральных банков 10 стран (Бельгия, Канада, Франция, Германия, США, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, Великобритания). Базельская консультативная группа создает единую платформу для надзорных органов без каких-либо особых обязательств перед членами Базельского комитета. Основной задачей этой группы является обеспечение обмена опытом между регулирующими органами в формате дискуссий о банковском надзоре. Предложения Консультативной группы в области банковского надзора могут быть представлены Базельскому комитету.

Член Консультативной группы будет иметь возможность изучить передовые методы международного контроля в рамках более широкой диалоговой платформы, представленной в настоящее время 29 странами. В настоящее время из соседних и региональных стран органы финансового контроля Грузии, Казахстана и Украины являются членами Базельской консультативной группы. Вступление палаты в Базельскую консультативную группу свидетельствует о высокой оценке международными финансовыми институтами проводимых в стране реформ по созданию нормативно-правовой и надзорной базы для финансовых рынков.

Членство в БКГ позволит палате воспользоваться опытом передовых стран в области регулирования банковской системы и надзора над банковской системой, согласовать действующее в стране законодательство со стандартами Базеля, а также представлять предложения в Базельский комитет.

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