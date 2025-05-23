Палата оценщиков и Ассоциация банков договорились о создании рабгруппы для активизации взаимодействия

13:53

Палата оценщиков Азербайджана и Ассоциация банков Азербайджана договорились о создании совместной рабочей группы.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, такое решение принято на встрече, посвященной вопросам взаимодействия между оценочной деятельностью и банковским сектором.

Цель инициативы — стандартизация оценочной документации и унификация процедур. Также стороны обсудили существующие проблемы во взаимодействии оценочной деятельности и банковского сектора и возможные пути их решения.

Кроме того, подчеркнута необходимость внедрения электронного портала для повышения прозрачности и эффективности процессов, а также согласованы шаги по усилению координации в этом направлении.