О нас

Палата оценщиков и Ассоциация банков договорились о создании рабгруппы для активизации взаимодействия

Палата оценщиков и Ассоциация банков договорились о создании рабгруппы для активизации взаимодействия 13:53
Финансы
23 мая 2025 г. 14:24
Палата оценщиков и Ассоциация банков договорились о создании рабгруппы для активизации взаимодействия

Палата оценщиков Азербайджана и Ассоциация банков Азербайджана договорились о создании совместной рабочей группы.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, такое решение принято на встрече, посвященной вопросам взаимодействия между оценочной деятельностью и банковским сектором.

Цель инициативы — стандартизация оценочной документации и унификация процедур. Также стороны обсудили существующие проблемы во взаимодействии оценочной деятельности и банковского сектора и возможные пути их решения.

Кроме того, подчеркнута необходимость внедрения электронного портала для повышения прозрачности и эффективности процессов, а также согласованы шаги по усилению координации в этом направлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatası ABA ilə İşçi Qrupu yaradır

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi