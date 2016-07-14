​Палата надзора за финансовыми рынками вынесла предупреждение страховым посредникам

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) обратилась к страховым посредникам – физическим и юридическим лицам. Как сообщает Report, обращение сделано от имени генерального исполнительного директора ПНФР Ибрагима Алышова и директора департамента по надзору за рынком страхования Фуада Садыгова.

В обращении говорится, что результаты анализа рынка страхования выявили факты грубого нарушения прав потребителей и требований законодательства в ходе оформления договоров страхования. Среди нарушений отмечаются скидки и подарки, поэтапная выплата взносов обязательного страхования, необеспечение отчетности. Юридические лица не предоставляют информацию о сотрудниках, а также занимаются иными видами деятельности, противоречащими требованию ст. 94 "Закона о страховой деятельности".

ПНФР заявляет, что в отношении страховых посредников, допускающих подобные нарушения, будут приняты предусмотренные законодательством меры. В случае повторных нарушений, их лишат лицензии на страховую деятельность. В ряде случаев страховые посредники также будут нести административную или уголовную ответственность. Кроме того, руководящим работникам допустивших нарушения и лишенных лицензии юридических лиц в будущем может быть запрещено занимать руководящие посты в страховой сфере.