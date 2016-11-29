Палата надзора за финансовыми рынками страхует сотрудников

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) объявила открытый тендер на медицинское страхование сотрудников. Как передает Report, об этом сообщается в официальной прессе.

Претенденты на участие в тендере должны представить заявку, нотариально заверенную копию документов о юридическом статусе претендента, банковский чек об оплате взноса за участие, банковскую гарантию в размере 1% тендерного предложения, лицензию на осуществление страховой деятельности и разрешение на осуществление медицинского страхования, банковскую справку о финансовом положении за последний год, финансовый отчет за 2015 год с аудиторским заключением, справку из налоговых органов об отсутствии просроченных обязательств.

Претендент должен иметь не менее 3 лет опыта в сфере медицинского страхования и представить документ об оказании этой услуги корпоративным клиентам, а также рекомендательные письма как минимум от 2 корпоративных клиентов. Взнос за участие в тендере составляет 300 манатов. Срок оказания услуги – 1 год со дня начала 20 января 2017 года.

Тендерная процедура состоится в 11:00 16 января 2017 года в административном здании ПНФР. Банковское обеспечение тендерного предложения необходимо представить не позднее 17:00 13 января 2017 года, другие необходимые документы – не позднее 17:00 5 января 2017 года в административном здании фонда по адресу пр. Бюльбюля, 27.