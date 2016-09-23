Палата надзора за финансовыми рынками распространила опровержение

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) прокомментировала распространенную в СМИ информацию о предложении по приватизации Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) путем выпуска облигаций, якобы выдвинутом председателем Совета директоров Руфатом Асланлы.

Как сообщили Report в Палате, эта информация не соответствует действительности.

"Выступление Р.Асланлы на презентации облигаций SOCAR представлено общественности в искаженном виде", – сообщили в Палате.