​Палата: На страховом рынке Азербайджана есть необходимость в создании новых продуктов

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане ведется работа по усовершенствованию системы защиты прав потребителей, целесообразно создание страхового омбудсмена в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом сказал на проходящем сегодня в Баку международном страховом форуме начальник департамента стратегических услуг Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Асим Зульфугаров, коснувшись новых реалий рынка национального страхования.

"Для страховой системы характерен риск ликвидности. Палата надзора за финансовыми рынками старается построить свою стратегию, основываясь на макропруденциальном управлении. Мы формируем нашу деятельность на переходе к международным стандартам. Эти работы надо начать одновременно как на страховом, так и на банковском рынке", - отметил представитель Палаты.

"Другим направлением является повышение доступности и инклюзивности страхования. Для этого на страховом рынке есть необходимость в создании новых продуктов. Стимулирование сельского хозяйства считается главной стратегической целью. Желателен переход участников местного рынка страхования на региональный уровень", - добавил начальник департамента.