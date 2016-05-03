​Палата: Bank Standard не обладает достаточными ресурсами - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 11:22

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Совет директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Азербайджана ввел временное администрирование в ЗАО Bank Standard. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты Руфат Асланлы.

Р.Асланлы отметил, что ликвидность банка снизилась из-за ухудшения качества активов.

"Палата назначила проверку в банке. По первоначальным предположениям, банк не обладает достаточными ресурсами для решения проблем, с которыми столкнулись акционеры. Палата приняла это решение. Государство выделило средства для решения острой проблемы ликвидности. Они переведены на счета банка".

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По его словам, выплаты по вкладам физических и юридических лиц приостановлены. Р.Асланлы отметил, что в течение одного месяца будет проведен мониторинг, по результатам которого определится объем господдержки банку, после чего выплаты по вкладам возобновятся.

"Сегодня началась выплата задолженностей по зарплате за счет выделенных средств. Временный администратор занимается не выполнением обязательств, а управлением банка. Он также займется сбором выданных кредитов. Bank Standard является банком системного значения и вторым по объему вкладов. Поэтому государство готово принять все меры для сохранения финансовой устойчивости", - отметил глава ПНФР.

Председатель Совета директоров сообщил, что временное администрирование введено сроком на три месяца: "Первоначально банку выделено 15 млн. манатов. Целью программы является обеспечение не только ликвидности, но и долгосрочной устойчивости. С 3 июня будут возобновлены выплаты по депозитам физических и юридических лиц".

"В настоящее время мы контролируем 37 банков и не прогнозируем ухудшение устойчивости в каком-либо другом коммерческом банке страны. Мы готовы к любым ситуациям, государство обладает достаточными финансовыми ресурсами. Bank Standard будет оздоровлен с учетом его значимости", - добавил Р.Асланлы.

Председатель Палаты подчеркнул, что государственная помощь выделена Bank Standard сроком на 6 месяцев с условием возврата.