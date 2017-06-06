Палата аудиторов завершила прошлый год с убытком

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Операционные доходы Палаты аудиторов составили 625 691 манатов в 2016 году.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Палаты аудиторов, это на 13,5% больше, чем в 2015 году.

В структуре операционных доходов 578 791 манатов или 92,5% пришлось на членские взносы, 14 900 манатов или 2,4% - доходы от курсов повышения квалификации и экзаменов, 32 000 манатов или 5,1% - гранты и премии.

Операционные расходы Палаты аудиторов в годовом исчислении выросли на 28,8% и составили 630 119 манатов. Из них 322 903 манатов или 51% потрачено на работников.

Таким образом, Палата аудиторов завершила 2016 год с убытком в 4 428 манатов. Напомним, что в 2015 году прибыль Палаты составила 62 179 манатов.