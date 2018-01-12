Палата аудиторов обратилась к руководителям хозяйствующих субъектов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В соответствии с требованиями законодательства страны, общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, банки и прочие кредитные организации, страховые организации и общества, инвестиционные фонды, финансово-промышленные группы, фонды и фондовые биржи, эмитенты ценных бумаг, внебюджетные фонды, структуры общественного значения, муниципалитеты и муниципальные учреждения, юридические лица (холдинги), предоставляющие объединенную (консолидированную и сводную) отчетность, субъекты естественных монополий, юридические лица публичного права, сельскохозяйственные кооперативы и политические партии должны привлекать независимого аудитора для проверки достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Палаты аудиторов к руководителям хозяйствующих субъектов.

Палата также заявляет, что в соответствии со статьей 464 Кодекса об административных правонарушениях, за уклонение от обязательного аудита будут составляться протоколы об административном правонарушении и налагаться штрафы.