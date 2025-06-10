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Палата аудиторов Азербайджана незначительно увеличила прибыль в 2024 году

Палата аудиторов Азербайджана незначительно увеличила прибыль в 2024 году 11:27
Финансы
10 июня 2025 г. 11:44
Палата аудиторов Азербайджана незначительно увеличила прибыль в 2024 году

Чистая прибыль Палаты аудиторов Азербайджана за 2024 год составила 160 тыс. манатов, что на 0,6% больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Палаты, операционные доходы учреждения за год составили 1,42 млн манатов, из которых основную часть обеспечили членские взносы.

Расходы также выросли — до 1,26 млн манатов, в том числе значительно увеличились командировочные расходы и затраты на рекламу.

На 1 января 2025 года активы Палаты оцениваются в 1,4 млн манатов (рост за 2024г на 12,8 %), в то время как обязательства сократились до 20 тыс. манатов.

Балансовый капитал Палаты на конец 2024 года равен 1,379 млн манатов (+13%).

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Версия на азербайджанском языке Auditorlar Palatasının mənfəəti cüzi artıb

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