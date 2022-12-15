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Пакистанский банк заинтересован в получении лицензии в Азербайджане

Пакистанский банк заинтересован в получении лицензии в Азербайджане Пакистанский MCB Bank заинтересован в получении банковской лицензии в Азербайджане.
Финансы
15 декабря 2022 г. 15:17
Пакистанский банк заинтересован в получении лицензии в Азербайджане

Пакистанский MCB Bank заинтересован в получении банковской лицензии в Азербайджане.

Об этом Report рассказал президент Пакистано-азербайджанской палаты экономического сотрудничества (PAKAZCHAM) Хуррам Джаваид Бхаттин.

"В настоящее время ведутся соответствующие обсуждения. MCB Bank – один из крупных банков Пакистана, и в Азербайджане осуществляет деятельность как небанковская кредитная организация (НКО)", - отметил он.

Напомним, что НКО MCB была создана в 2019 году на базе одноименной лизинговой компании, осуществлявшей деятельность с 2009 года. Уставный капитал НКО составляет 4,284 млн манатов. Акционерами НКО являются пакистанский банк MCB Bank с долей 99,94% акций и председатель правления Рамал Джафар оглу Джафаров с долей 0,06% акций.

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Версия на английском языке Pakistani bank eyes converting its subsidiary NBFI operating in Azerbaijan into bank
Версия на азербайджанском языке Pakistan bankı Azərbaycandakı törəmə BOKT-unu banka çevirmək istəyir

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