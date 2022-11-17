Пакет ресурсов Фонда образовательных студенческих кредитов вырастет до 110 млн манатов

В следующем году после выделения 8 млн манатов Фонду образовательных студенческих кредитов при министерстве науки и образования, конверт ресурсов фонда, сформированный за счет госбюджета, будет доведен до 110 млн манатов.

В следующем году после выделения 8 млн манатов Фонду образовательных студенческих кредитов при министерстве науки и образования, конверт ресурсов фонда, сформированный за счет госбюджета, будет доведен до 110 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство финансов.

Кроме того, в следующем году планируется выделить дополнительные 152 млн манатов для открытия в общеобразовательных школах подготовительных групп, в которых будут обучаться до 150 тыс. детей, выделения учащимся 8 млн экземпляров бесплатных учебников, обеспечения ежемесячного пособия родителям или законным представителям 12 тыс. 700 детей, охваченных спецобразованием, для транспортировки их в образовательные, медицинские, оздоровительные и реабилитационные учреждения, выплаты компенсации и ежемесячной доплаты в целях стимулирования трудоустройства около 19 тыс. молодых специалистов в районных общеобразовательных школах, а также на расходы, связанные с информатизацией системы образования.

В следующем году прогнозируется выделить всего 407 млн манатов, включая 15 млн манатов для проведения итоговой оценки обучающихся на общеобразовательной ступени, экзаменов по приему студентов в высшие и средние специальные учебные заведения (около 463,4 тыс. человек), 258 млн манатов – на обучение более 128 тыс. учащихся по государственному заказу и подготовке кадров за государственный счет, 149 млн манатов – на финансирование стипендий 120,1 тыс. человек.

Ожидается, что по сравнению с 2022 годом число обучающихся за счет госзаказа и государственных средств увеличится на 12,2 тыс. человек, а количество стипендиатов - более чем на 9,5 тыс. человек.