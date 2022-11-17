О нас

Пакет ресурсов Фонда образовательных студенческих кредитов вырастет до 110 млн манатов

Пакет ресурсов Фонда образовательных студенческих кредитов вырастет до 110 млн манатов В следующем году после выделения 8 млн манатов Фонду образовательных студенческих кредитов при министерстве науки и образования, конверт ресурсов фонда, сформированный за счет госбюджета, будет доведен до 110 млн манатов.
Финансы
17 ноября 2022 г. 11:07
Пакет ресурсов Фонда образовательных студенческих кредитов вырастет до 110 млн манатов

В следующем году после выделения 8 млн манатов Фонду образовательных студенческих кредитов при министерстве науки и образования, конверт ресурсов фонда, сформированный за счет госбюджета, будет доведен до 110 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство финансов.

Кроме того, в следующем году планируется выделить дополнительные 152 млн манатов для открытия в общеобразовательных школах подготовительных групп, в которых будут обучаться до 150 тыс. детей, выделения учащимся 8 млн экземпляров бесплатных учебников, обеспечения ежемесячного пособия родителям или законным представителям 12 тыс. 700 детей, охваченных спецобразованием, для транспортировки их в образовательные, медицинские, оздоровительные и реабилитационные учреждения, выплаты компенсации и ежемесячной доплаты в целях стимулирования трудоустройства около 19 тыс. молодых специалистов в районных общеобразовательных школах, а также на расходы, связанные с информатизацией системы образования.

В следующем году прогнозируется выделить всего 407 млн манатов, включая 15 млн манатов для проведения итоговой оценки обучающихся на общеобразовательной ступени, экзаменов по приему студентов в высшие и средние специальные учебные заведения (около 463,4 тыс. человек), 258 млн манатов – на обучение более 128 тыс. учащихся по государственному заказу и подготовке кадров за государственный счет, 149 млн манатов – на финансирование стипендий 120,1 тыс. человек.

Ожидается, что по сравнению с 2022 годом число обучающихся за счет госзаказа и государственных средств увеличится на 12,2 тыс. человек, а количество стипендиатов - более чем на 9,5 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Təhsil Tələbə Krediti Fondunun resurs zərfi 110 milyon manata çatdırılacaq

Самое читаемое

СМИ : В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смерти
СМИ : В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смерти
10 ноября 2022 г. 15:33
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
15 ноября 2022 г. 10:07
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi