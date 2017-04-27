Пакет налогового реформирования Трампа воспринят неоднозначно

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Правительство США вчера, 26 апреля, объявило о налоговой реформе. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, заявления в связи с планом реформирования сделали главный советник президента по экономике Гэри Кон и министр финансов США Стивен Мнучин.

По мнению аналитиков, налоговые реформы положительно повлияют, в основном, на крупные компании, высокооплачиваемых сотрудников, богатых наследников и ритейлеров (розничная торговля). Следует отметить, что налоговая реформа не отразила ряд вопросов. Мнучин и Кон уклонились от ответов на вопросы, как повлияют налоговые реформы на бюджет и семейный бизнес Трампа.

Как сообщает Report, закон еще должен пройти через Палату представителей и Сенат. Демократы, скорее всего, выступят против проекта. Решение республиканцев пока неизвестно. Отмечается, что налоговые реформы по многим пунктам совпадают с предвыборными обещаниями Трампа.

После заявлений на фондовых рынках США наблюдался незначительный спад. Индекс Dow-Jones снизился на 0,1%. Курс доллара незначительно укрепился.