Пакет акций Kapital Bank выставлен на продажу

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Пакет из 100 акций ОАО Kapital Bank выставлен на продажу.

Как сообщает Report, ценные бумаги продаются по 50 манатов, хотя номинальная стоимость каждой акции составляет 12,39 маната.

Продавец объясняет высокую цену ежегодно выплачиваемыми высокими дивидендами.

Отметим, что Kapital Bank завершил 2016 год с чистой прибылью в 52 348,8 тыс. манатов. На заседании акционеров банка 4 апреля принято решение о распределении всей прибыли между акционерами. С учетом того, что уставный капитал Kapital Bank объемом 185,85 млн манатов сформирован из 15 млн акций номинальной стоимостью 12,39 манатов, за каждую акцию выплачено 3,49 маната.

Напомним, что Kapital Bank учрежден в 2004 году на базе BUS Bank. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и 175 физических лиц (0,13%).