​Падение котировок американских фондовых бирж продолжается

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Котировки американских фондовых бирж снизились 9 декабря после падения акций Apple. Снижение на фондовых биржах продолжается третий день. Как сообщает Report, начавшаяся вчера, 9 декабря, волна продаж акций технологических компаний во главе с Apple оставила в тени новость об объединении двух крупнейших химических компаний.

На фоне глобального экономического замедления акции технологических компаний начали падать. Однако после решения об объединении химических гигантов Dow Chemical и DuPont стоимость акций этих компаний выросла на 11%. Рост акций химических компаний частично затормозил резкий падение котировок американских фондовых бирж.

Представитель инвестиционной компании Greenwood Capital Associates (Южная Каролина, США) Уолтер Тодд заявил, что сейчас фондовые биржи зависят от колебаний цен на нефть. Снижение нефтяных котировок приводит к падению акций нефтекомпаний и замедлению глобальной экономики.

Аналитическая группа Report прогнозирует снижение котировок фондовых бирж вследствие некоторого замедления экономики США с началом повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС), а также на фоне глобального экономического замедления. Это, в свою очередь, приведет к аналогичному процессу на фондовых биржах многих странах, и, в результате, к сокращению глобальной ликвидности. Фондовые биржи в ближайшие 10 лет не смогут достичь максимального уровня, которого достигли за последние 15 лет. Предполагается, что тенденция к снижению продлится, как минимум, 5 лет.